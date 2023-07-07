الزمالك يهنئ أحمد الكأس نجم الفريق السابق بعيد ميلاده

هنأ نادي الزمالك، أحمد الكأس نجم الفريق الأبيض السابق، ومدرب عام فريق المصري البورسعيدي الحالي، بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم الجمعة .

كتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل فيس بوك، يوافق اليوم عيد ميلاد أحد أمهر من لمس الكرة وأحد أفراد نادي المئة ، الكابتن أحمد الكاس.. كل عام وانت بخير يا كاسيو.

ويختتم فريق الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له غدا السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق في معسكر مغلق لفرض مزيد من التركيز على قائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

كان الزمالك قد توج بالدوري في الموسمين الماضيين مع المدربين، البرتغالي فيريرا والفرنسي كارتيرون، بينما فقد فرصه في حصد البطولة هذا الموسم وفرص حصد المركز الثاني ايضا، ليتأكد مشاركته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.