تراجع جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى محلات الصاغة.

وصل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 2480 جنيه للبيع و 2503 جنيه للشراء وعيار 21 حوالي 2170 جنيه للبيع و 2190 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 1860 جنيه للبيع و 1877 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1447 جنيه للبيع و 1460 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.36 ألف جنيه للبيع و 17.52 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.128 ألف جنيه.

وصل سعر كيلو الذهب نحو2.48 مليون جنيه للشراء و 2.502 مليون جنيه للبيع.