إقبال جماهيري على مبادرة ١٠٠ يوم صحة بمحافظة دمياط

أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط أن هناك إقبال كبير على المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" اكشف بالمجان في مبادرات الصحة العامة واطّمن على صحتك يوميا من ١٠ صباحا حتي١٠مساء

بفريق متنقل راس البر أمام جامع الرحمة

وقال عبد الجواد فى تصريحات صحفية ان حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي،وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم ايضا خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا،و تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة ، تقديم خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانا بسيارات القوافل العلاجيه برأس البر ودمياط الجديدة

، للتفاصيل كلمنا على الرقم ١٥٣٣٥ أو ادخل على الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg



فى سياق متصل واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة الألفى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر عبد الجواد أنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٦٩مواطن، تم تحويل ٢٦ حالة منهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٤٠٢ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٤٤حالة و السونار ل١٦حالة .