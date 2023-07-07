ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة ، بينما غادر عدد 1 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23276 طن تشمل : 4300 طن مولاس و 1160 طن حديد و 11020 طن كلينكر و 100 طن يوريا و 270 طن رمل و 6426 طن بضائع متنوعة .

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 37371 طن تشمل : 1318 طن خشب زان و 197 طن حديد و 100 طن ابلاكاش و 667 طن صودا و 3982 طن فول صويا و 5030 طن فول و 2526 طن عدس و 4387 طن خردة و 11871 طن قمح و 7293 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3402 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170394 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 226393 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3898 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 شاحنة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، والذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل ، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس قد بلغت ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم ، والذى يشير أيضًا إلى تجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨ % .

فيما ويشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان ، ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين .