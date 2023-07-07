بوتين: روسيا قادرة على مواجهة الصعوبات التي تحاول بعض الدول خلقها

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة ثقته في قدرات روسيا، التغلب على كل الصعوبات التي تحاول بعض الدول خلقها.

وناقش بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا، لافتًا إلى أنهم لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها بحسب وجهة نظرهم الموجهة ضد روسيا.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيسا مجلس الاتحاد ومجلس دوما فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيدف.