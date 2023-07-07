بالصور.. بسنت شوقى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من أمام البحر

نشرت الفنانة بسنت شوقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صوراً لأحدث ظهور لها من قضاء أجازتها بالساحل الشمالى.

وعلقت على الصور "اليوم الأجمل من الساحل الأجمل"، وظهرت من خلال الصور فى حالة إستجمام وإستمتاع بالطبيعة والبحر .

يشار أن الفنانة بسنت شوقى تعرضت خلال الفترة الماضية لشائعة إنفصالها عن زوجها الفنان محمد فراج، دون رد من أيهما على الشائعه حتى الآن، إلا من خلال بعض الصور التى تجمعهما فى بعض الأحيان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

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