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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. بسنت شوقى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها من أمام البحر

بسنت شوقى
بسنت شوقى
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نشرت الفنانة بسنت شوقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو  "إنستجرام" صوراً لأحدث ظهور لها من قضاء أجازتها بالساحل الشمالى.

وعلقت على الصور "اليوم الأجمل من الساحل الأجمل"، وظهرت من خلال الصور فى حالة إستجمام وإستمتاع بالطبيعة والبحر .

يشار أن الفنانة بسنت شوقى تعرضت خلال الفترة الماضية لشائعة إنفصالها عن زوجها الفنان محمد فراج، دون رد من أيهما على الشائعه حتى الآن، إلا من خلال بعض الصور التى تجمعهما فى بعض الأحيان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسنت شوقى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

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بسنت شوقي محمد فراج مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال مي عمر