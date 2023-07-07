مالك سلسلة مطاعم شهيرة.. التحريات تكشف هوية المتهم بدهس عامل مسجد بالتجمع

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة مصرع عامل مسجد دهسا أسفل عجلات سيارةBMW بمنطقة التجمع الأول أن المتهم رجل أعمال ومالك سلسلة مطاعم شهيرة.

وأضافت التحريات أن المتهم يدعى (م ع أ)، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث .



وتابعت التحريات أن العامل توفى متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة وتم تحرير المحضر رقم ٩٧٨٧ جنح التجمع الأول لسنه ٢٠٢٣.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية جديدة،اليوم الجمعة، عندما دهست سيارة BMW فارهة عامل مسجد مما تسبب فى وفاته بعد تهشم جمجمته.



بلاغ بوقوع حادث

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة (حسن ع)، عامل بمسجد ،مصاب بكسر بالمجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته وتم نقله لمستشفى بدر الجامعى، وتم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ، وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة، وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



واقعة الصيدلانية واسرتها

وكانت أصدرت القوات المسلحة المصرية، يوم الثلاثاء الماضى بيانا حول حادثة الدهس التى أسفرت عن وفاة صيدلانية وإصابة زوجها واطفالها الثلاثة وصديق الأسرة.

وجاء في الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة".

وأضافت: "تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".