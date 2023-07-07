محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة الساحة بجوار كوبري همفرس

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة أحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة لمتابعه حاله النظافه بالشوارع ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والرصف بعدداً من القطاعات.

وتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات الكائنة أسفل كوبري أحمد عرابي نطاق شارع السودان بحي العجوزة .

وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وانشاء أرصفة للمشاة ومراعاة المنسوب الخاص بالبلدورات ومسار الطريق مع التشديد بمنع اي تعديات للمحال والمنشأت التجارية بنهر الطريق .

وكلف المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات العمل لتحسين مستوي النظافة ومتابعه التزام المحال بوضع صناديق للقمامة امامهم لمنع القاء المخلفات بالطريق العام.

كما تفقد منطقه كوبري همفرس بأحياء بولاق الدكرور والدقي حيث كلف المحافظ برفع كفاءة الساحة الواقعه بجوار الكوبري ورصفها بالانترلوك وتطويرها لإقامة موقف حضاري عليها لمنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس بتلك المنطقة لعدم التأثير علي الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالمتابعه مع الحي ومنع اي مخالفات لمركبات السرفيس ومتابعة انتظام تواجدها وعملها من داخل الموقف .

وأكد ان المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة مواقف السرفيس الحضارية للقضاء على المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقات بالحركة المرورية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وعبد الله نور رئيس حي بولاق .