السابع من يوليو يوم النوبة العالمي.. تعرف على سر اختيار اليوم وعلاقته بأعمال الخير والعطاء.. والأزرق والأصفر والأخضر الألوان الرسمية للاحتفال.. اليونسكو: الهدف تخليد التراث والحضارة النوبية

بمجرد أن تخطو قدماك أراضيهم تجد الألوان المبهجة تزين الحوائط والأراضي في كل مكان إنها بلاد الذهب.. بلاد النوبة أو المملكة النوبية، هي قطعة غالية من أرض مصر أقامت عليها العائلات النوبية منذ ملايين السنين، وتخليدًا للحضارة التي بناها أهل النوبة تم اختيار يوم السابع من يوليو ليكون يومًا عالميًا للاحتفاء بالتراث النوبي، وللتذكير بإبداعات أهل النوبة.

7 يوليو.. رمز الخير والعطاء

وفي كل عام يكون يوم 7 يوليو هو يوم الاحتفال بحضارة النوبة، وذلك بعدما اعتمدته منظمة "اليونسيكو" يوما عالميا للنوبة، في أعقاب جهود كبيرة بذلتها العديد من الجهات الدولية، ففي عام 2004، انطلقت فكرة للاحتفال باليوم العالمي للنوبة، حيث أقيمت عدة مهرجانات كنوع من الاحتفال من قِبل أبناء النوبة، إلا أنه سرعان ما اختلف موعد الاحتفال، إلا أن أبناء النوبة سعوا إلى توحيد تاريخ الاحتفال باليوم النوبي، تم اختيار يوم 7/ 7 للاحتفال تحديدًا عن غيره من الأيام طبقًا للعادات والتقاليد الخاصة بأهل النوبة، منذ قديم الأزل ويعرف رقم 7 برمز الخير والعطاء والتضحية لدى النوبيين.

أطفال النوبة

وفي هذا الشأن، يقول محمد سليمان أحمد، الكاتب والباحث في الشأن النوبي: “المولود بيتخطى عليه 7 خطوات، ونزول الطفل المولود لمياه النيل في اليوم السابع لميلاده، وغيرها من الأمور التي تخص العادات والتقاليد النوبية والتي لم تتغير حتى الآن”.

الهدف من الاحتفال بيوم النوبة

بيوت النوبة

وأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للنوبة هو الاحتفاء بالتراث والحضارة بعيدًا عن أي أمور سياسية، خاصًة أن النوبيين ضمن أقدم الشعوب المتحضرة في العالم، الذين تمركزوا حول نهر النيل منذ آلاف السنين، موضحًا: “شعب النوبة هم أطيب شعوب الأرض، وفيها كنوز كتيرة جدًا، الاحتفال بيكون عن طريق غناء ورقص نوبي وأكلات نوبية أيضًا، بجانب أن النوبة ملئية بالتراث والكنوز الفرعونية التي ينبهر بها السياح بعد رؤيتها”.

وتقام فعاليات اليوم النوبي العالمي في السابع من يوليو من كل عام 7\7 كمناسبة ثقافية اجتماعية غير هادفة للربح ويحتفل به النوبيين من أجل تنمية قدرات الانتماء وإحياء تراثهم وعاداتهم. ويتم الاحتفال به في شتى بقاع العالم حيث تقيم الجاليات النوبية في كل أماكن إقاماتهم مهرجانات وفعاليات نوبية تعكس صورًا من المنتوج الثقافي

أزرق.. أخضر.. الأصفر: ألوان النوبة المبهجة

البيوت النوبية

ولعل أبرز ما يميز المعالم والبيوت النوبية هي الألوان المبهجة وبالتحديد الأزرق والأخضر والأصفر، وعن سر اختيار هذه الألوان التي تتزين بها جميع البيوت في النوبة، واختيارهم 3 ألوان تحديدًا دونًا عن باقي الألوان، يؤكد أبناء النوبة أن الأزرق يرمز إلى نهر النيل، والأصفر إلى الصحراء المحيطة بهم، والأخضر هو رمز للزرع والزراعة، وشكلت هذه الألوان حالة من البهجة تسر الناظرين لها.