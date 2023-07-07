زيلينسكي: عدم حسم قرار انضمام السويد وأوكرانيا لـ"الناتو" يهدد الأمن العالمي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ندد اليوم الجمعة، بغياب موقف موحد داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن مسألة انضمام السويد وأوكرانيا.

وحذر "زيلينسكي"، خلال زيارة إلى سلوفاكيا من هذا الغياب، ويرى أنه يشكل "تهديداً" للأمن العالمي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وقال الرئيس الأوكراني: "أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدًا لقوة الحلف"، مضيفاً أن "هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره"، ودعا قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو منح العضوية لكييف في قمة الأسبوع المقبل

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لمواجهة القوات الروسية التي اجتاحت بلاده، « من دون أسلحة بعيدة المدى، ليس من الصعب فقط تنفيذ مهمات هجومية، ولكن أيضًا تنفيذ عمليات دفاعية»،