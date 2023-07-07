تفاصيل مصرع أب ونجله في حريق مطعم بقها

قال شهود عيان على واقعة مصرع أب ونجله في حريق مطعم فول وطعمية بمنطقة القيثارية دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، إن الحريق بدأ باشتعال النيران بطاسة الزيت في أثناء عمل الابن، وعندما أسرع المجني عليهما لإطفاء النيران أو الهروب منها لم يتمكنا من ذلك، ولم يستطع أحد إنقاذهما.

وأضاف شهود العيان، أن المحل ضيق جدا وليست به تهوية، فلم يستطع المجني عليهما الخروج منه، حيث حجزتهما النيران حتى جاءت سيارات الإطفاء والإسعاف وتم انتشالهما جثتين هامدتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل مطعم "فول وطعمية"، بشارع القيسارية بمدينة قها.

انتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين هما: "أحمد رضا عبد البديع" 29 سنة، و"رضا عبد البديع قاسم" 60 سنة، وجرى نقلهم لمستشفى قها.