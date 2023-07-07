إيطاليا: تنظيم مؤتمر أوروبي - إفريقي عن الهجرة يوليو الجاري

أعلنت الحكومة الإيطالية، على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أنها ستنظم في 23 يوليو الجاري مؤتمرا حكوميا كبيرا بين دول إفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة.

وقال تاياني عن تنظيم هذا المؤتمر من أجل “معالجة جذرية” لأسباب الهجرة غير النظامية خلال لقاء لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال تاياني، في حديث مع إحدى قنوات التلفزة مساء أمس الخميس إن “إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا”، ولكنها على استعداد ”لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل”. وأضاف “نحن مستعدون لزيادة العدد أيضًا إلى أكثر من 120 ألفا سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة”.

وبشأن الهجرة غير النظامية، قال تاياني “يجب ان ندافع عن حدودنا” ولكن “لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة أيضًا إلى دول أخرى”.

