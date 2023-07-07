كوريا الجنوبية والإمارات تتعهدان بدفع الجهود من أجل مشاريعهما المشتركة في كافة المجالات

تعهدت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ببذل جهود مشتركة للدفع من أجل مشاريعهما المشتركة المتفق عليها وخططهما الاستثمارية في الطاقة وصناعة الأسلحة والمجالات الاقتصادية والتجارية الشاملة دون أي عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أنه تم التوصل إلى هذا التوافق خلال اجتماع بين وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ-يانغ، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في سول، بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن البلدين يعملان معًا لتنفيذ اتفاقيات الأعمال واتفاقيات التعاون التي وقعاها في يناير، واتفقا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج ملموسة في تعزيز التجارة والتقنيات المتقدمة وقطاع الطاقة ومجالات أخرى.

ووقع الجانبان، خلال وبعد قمة يناير بين الرئيس الكوري يون سيوك-يول ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، 45 مذكرة تفاهم واتفاقيتين وخطاب نوايا تبلغ قيمتها مجتمعة 6.1 مليارات دولار، فيما أعلنت الإمارات قرارها باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية في مجالات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة.

ومع وضع الدولتين تفاصيل خطة الاستثمار اتفق الوزيران على استكشاف التعاون في صناعات جديدة مثل الطيران والبيولوجيا والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تعهدا ببذل جهود مشتركة للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي قريبًا، وتجري المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وقد انعقدت الجلسة الأخيرة في فبراير.

وقالت الوزارة - في بيان -: "سنتحقق من تقدم المشاريع المخطط لها مع الإمارات، وكذلك مع دول الشرق الأوسط الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية وقطر، من خلال التبادلات رفيعة المستوى وقنوات التعاون على المستوى الوزاري".