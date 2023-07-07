سوريا تبحث مع نيكاراغو وبيلاروسيا وكوبا آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز، وخاصة في ظل التهديدات ومحاولات الهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية التي تتعرض لها.

وأفادت وكالة ألأنباء السورية "سانا " اليوم الجمعة، أن ذلك جاء على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينك، القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع باكو، والتطورات الإقليمية والدولية، وكانت وجهات النظر متفقة بشأن أهمية مواصلة النضال نحو عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة ومساواة بين الدول.

وأكد الوزيران - خلال اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز - عزم البلدين مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي نفس السياق، بحث الوزير السوري مع النائب الأول لوزير خارجية كوبا خيراردو بينالفير، الجوانب المتعلقة بقمة العلوم والتكنولوجيا لمجموعة الـ 77 والصين التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الكوبية هافانا، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واستمرار التنسيق في المحافل الدولية.

وأكد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز وتعزيز التضامن بين دول الحركة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل التحديات العالمية المتنامية.