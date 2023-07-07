الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستويانها منذ عامين

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا لـ «الفاو» يتحدث عن انخفاض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان، إذ ذكرت المنظمة أن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وتعد قراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 % من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 بالمئة عن مستويات عام 2022.

وقالت الفاو إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 % إلى 783.3 مليون طن، وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز، وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 % على أساس شهري، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 %عن مايو، مسجلًا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات، وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8% مقارنة بشهر مايو بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.