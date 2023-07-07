بالفيديو.. تامر حسنى يشارك جمهوره أغنية "تاج"

شارك الفنان تامر حسنى جمهوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طرح أغنية تاج من أحداث فيم "تاج" والأغنية من من ألبوم "هرمون السعاده".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Y8RVTdgR2HvcQaxKRg9MC4HkAsHADA2eGxm7YYCtASYsxk93MeDzZKxpnZ8hEatel&id=100044600672035&mibextid=Nif5oz

وعلق تامر حسنى على الفيديو، قائلا "أغنية تاج من فيلم تاج من ألبوم هرمون السعاده".

تقول بداية كلمات الأغنية: "يا اهل الله ياللى فوق .. ما تبصوا على إللى تحت

عايزينها بكره تروق..وننسى ايام الفحت".

وظهرت أحداث الأغنية بأجزاء من فيلم "تاج"، حيث تعتبر الأغنية جزء من أحداث العمل.

يشارك الفنان تامر حسنى فى السباق السينمائى لعيد الأضحى بفيلم "تاج"، وهو من نوعية أفلام البطل الخارق "السوبر هيرو".

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا حول شخصية شخص يمتلك قوه خارقه، وفى تصاعد للأحداث بشكل درامى تشويقى مع بعض الكوميديا.

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.