التخطيط: 5.2 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 312 مشروعاً تنموياً بأسيوط

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة أسيوط الذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 312 مشروعاً تنموياً في 7 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء، الشباب والرياضة، النقل) بتكلفة استثمارية كلية 5.2 مليار جنيه بمحافظة أسيوط خلال العام المالي (2022/21).

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة أبو تيج بزمام 1030 فدان وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 75 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 1207 فصل.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة "، تم تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب، وتوصيل الصرف الصحي ل 5 قرى بإجمالي مستفيدين حوالي 50 ألف مواطن، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم تنفيذ خط أسيوط/ نجع حمادي (الجهد الفائق) بطول 6 كم، والانتهاء من 17 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، علاوة على توريد وتركيب 300 عامود إنارة بمشتملاتها، 907 كشاف ليد، 28 ألف معدة إنارة.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء حوالي 4400 وحدة سكنية ضمـن مشـروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، 40 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور نتج عنهـا تطـويـر 3 نقاط إطفـاء (قريتـي مـوشـا وشـطب بمركـز أسيوط، قرية باقـور بمركـز أبـو تـيـج)، وتوفيـر معدات وسيارات لـ 14 وحدة إطفاء، 58 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحـدات المحلية (منهـا استكمال مبنى الوحدة المحلية الجديـد لـحـي غـرب أسيوط، وتطويـر الـوحـدة المحلية بالعقـال القبلـي بمركز البداري)، إلى جانب الانتهـاء مـن 31 مشروعاً لرصـف وتطويـر الطـرق المحليـة نتج عنهـا رصـف وتطويـر طـرق بطـول 74 كم، تنفيذ 9 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق منها كوبري منقباد أعلى ترعة الإبراهيمية وكوبري بنى يحيى بالقوصية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريـق الصعيـد الصحراوي الغربي (المسافة مـن المنيـا حتى ديروط) بطول 52 كم، وإنشاء 35 ملعب في 10 مراكز، وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والانتاج المسؤولان" تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 52كم، وبالنسبة للهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 51 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تطوير وتجميل ميدان المحطة بالغنايم، إلى جانب توريد 150 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة أسيوط أشار التقرير إلى الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 2 وحدة إجتماعية، 4 مجمعات خدمات زراعية، 8 وحدات صحية، صيانة 107 مدرسة، 3 محطات مياه شرب، تأهيل وتبطين 11 ترعة، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 15 قرى، والغاز الطبيعي لنحو 18 قرى.