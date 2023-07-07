دراسة: القيلولة المنتظمة تحافظ على صحة الدماغ وتجعلك تبدو أصغر

أجرى باحثون من جامعة كوليدج في لندن بالمملكة المتحدة وجامعة الجمهورية في أوروجواي ومعهد برود في ماساتشوستس دراسة جديدة توصل فيها الباحثون إلى أن أخذ قيلولة منتظمة يمكن أن يؤخر عملية شيخوخة الدماغ بمقدار 6.5 سنوات.

وبحسب ما ذكرت موقع onlymyhealth المتخصص في الجانب الصحي فقد شملت الدراسة تحليل أنماط النوم والقدرات المعرفية لأكثر من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق. وقام العلماء بتتبع عادات نومهم بدقة، بما في ذلك تواتر ومدة القيلولة، وتقييم أدائهم المعرفي من خلال سلسلة من الاختبارات.

وأظهرت النتائج وجود علاقة ملحوظة بين القيلولة المنتظمة والحفاظ على وظائف المخ، حيث أن المشاركين الذين أخذوا قيلولة منتظمة قد أظهروا قدرات معرفية تعادل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 6.5 سنوات عن عمرهم الزمني. ويُعرَّف القيلولة على أنها فترات قصيرة من النوم أثناء النهار تدوم من 20 إلى 30 دقيقة.

يعتقد فريق البحث أن القيلولة تلعب دورًا حاسمًا في تجديد الدماغ وتوحيد الذكريات، ويشير البحث إلى أن القيلولة القصيرة تعزز العمليات المعرفية مثل الانتباه وحل المشكلات والإبداع، مما يدعم صحة الدماغ ويساعد على تجنب التدهور المرتبط بالعمر. ولقد تم إثبات أهمية القيلولة القصيرة في تحسين صحة الدماغ في العديد من الدراسات السابقة.