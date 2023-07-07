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الجمعة 07 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتقل شابا ويزيل لافتات داعمة لـ "جنين"

الأقصى
الأقصى
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، مزيلة لافتات وضعها المصلون في باحات المسجد دعما لصمود أهالي مُخيم جنين.

وكان خمسة آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة ومداخلها وأقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى جنين