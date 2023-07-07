ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الأمن الصومالية تنفذ عملية أمنية في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى

قوات الأمن الصومالية
قوات الأمن الصومالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت قوات الأمن الصومالية عمليات أمنية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في أجزاء من إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.

وتهدف العملية التي شارك في تنفيذها وحدات من القوات الشرطة والقوات الأمن المعروفة بـ ( دوفان) إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو.

أفاد مسؤولون عسكريون كانت العملية ذات المحاور الثنائية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي مليشيات الشباب بعد ورود معلومات تشير إلى اختباء العناصر الإرهابية في قرى بضواحي في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى،بأن قوات الأمن اعتقلت خلالها العشرات ممن تتهمهم بالانتماء لمليشيات الخوارج  ” الشباب “.

وتتزامن هذه العمليات العسكرية المشتركة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حرب شاملة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية.

قوات الأمن الصومالية تنظيم القاعدة مليشيات الشباب