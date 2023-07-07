قوات الأمن الصومالية تنفذ عملية أمنية في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى

نفذت قوات الأمن الصومالية عمليات أمنية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في أجزاء من إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.

وتهدف العملية التي شارك في تنفيذها وحدات من القوات الشرطة والقوات الأمن المعروفة بـ ( دوفان) إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو.

أفاد مسؤولون عسكريون كانت العملية ذات المحاور الثنائية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي مليشيات الشباب بعد ورود معلومات تشير إلى اختباء العناصر الإرهابية في قرى بضواحي في إقليمي شبيلي الوسطى والسفلى،بأن قوات الأمن اعتقلت خلالها العشرات ممن تتهمهم بالانتماء لمليشيات الخوارج ” الشباب “.

وتتزامن هذه العمليات العسكرية المشتركة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد حرب شاملة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية.