بعد قليل.. عبد الرحيم علي يشارك في جلسات «إيكس أون بروفانس» حول تفكيك المنظمات الأصولية

الجمعة 07/يوليو/2023 - 04:36 م

بناءً على دعوة رسمية، يشارك بعد قليل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في جلسة حول «الطرق الجديدة للديمقراطية»، ضمن جلسة من جلسات الندوات المنعقدة في “إيكس أون بروفانس” بفرنسا، التي تُعقد تحت شعار "إعادة بعث الأمل" اعتبارًا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام.

ويشارك في الجلسة «جوهانا فارتياينن» عمدة هلسنكي، فنلندا، و"ماريليس ليون" نائبة الأمين العام لمنظمة CFDT؛ و"كلوى مورين “،العالمة السياسية عن مؤسسة جان جوريس؛ و”إليانا سانتوس" الشريكة المؤسسة لمنظمة (أنا ملتزم من أجل أفريقيا).

وتدور مداخلة عبد الرحيم علي، حول فكرة تفكيك المنظمات الأصولية كنقطة البداية لترميم الديمقراطيات الهشة في أوروبا، ذلك أن التمرد وأعمال الشغب التى شهدتها المدن الفرنسية طوال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، ما كان يحذر منه ويخشاه العديد من المحللين السياسيين فيما يتعلق بتحولات النظم الديموقراطية فى فرنسا وفى غيرها من المجتمعات الأوروبية.