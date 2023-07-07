موز معدل وراثيا ينقذ ملايين الأرواح

توصل العلماء إلى إمكانية إنتاج موز معدّل وراثياً يُسمّى "سوبربانانا"، والذي يحتوي بشكل خاص على كميّات كبيرة من العناصر الغذائية، وخاصة فيتامين أ.

وتعاني الكثير من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص حاد في فيتامين أ، وهذا يؤثر على نمو الأطفال ويسبب العمى، ويضعف المناعة في مواجهة الأمراض الخطيرة. وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 190 مليون طفل في سنّ ما قبل المدرسة في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في فيتامين أ والتغذية السيئة تسبب 6% من وفيات الأطفال المبكرة في إفريقيا فقط.

وذكرت مجلة "مالوسيرس ساينس" أن مجموعة من الباحثين في مختبرات البحوث الزراعية الوطنية في دولة إفريقية، بالتعاون مع العالم الزراعي الأسترالي جيمس، قاموا بدراسة إمكانية إنتاج موز معدّل وراثياً يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة سوء التغذية.

تمّ لأول مرة استبدال الموز بنجاح بمكملات غذائية للبشر، وهذا يعدّ إنجازاً مهماً في مجال الصحة والتغذية. وتعاني العديد من الدول الأفريقية، بما فيها أوغندا، من سوء التغذية، ولكن يمكن أن يتحوّل الموز فيها إلى مصدر للعلاج بسبب الإنتاج الكبير لهذه الفاكهة.