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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الثلاثاء المقبل.. المستشار الألماني يشارك في قمة حلف الناتو

أولاف شولتز
أولاف شولتز
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يشارك المستشار الألماني أولاف شولتز في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسترافقه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت اليوم الجمعة، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي في اختتام القمة في 12 يوليو الجاري، كما ستتم مراقبة قمة فيلنيوس عن كثب خارج حلف الناتو، حيث إن تداعيات القرارات لن تؤثر فقط على الدول الأعضاء.

وفي سياق آخر، يستقبل المستشار الألماني رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بمقر المستشارية الفيدرالية يوم الاثنين المقبل.

وستتناول المباحثات القضايا الثنائية وسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية.

أولاف شولتز الناتو حلف شمال الأطلسي