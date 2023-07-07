الثلاثاء المقبل.. المستشار الألماني يشارك في قمة حلف الناتو

يشارك المستشار الألماني أولاف شولتز في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسترافقه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت اليوم الجمعة، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي في اختتام القمة في 12 يوليو الجاري، كما ستتم مراقبة قمة فيلنيوس عن كثب خارج حلف الناتو، حيث إن تداعيات القرارات لن تؤثر فقط على الدول الأعضاء.

وفي سياق آخر، يستقبل المستشار الألماني رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بمقر المستشارية الفيدرالية يوم الاثنين المقبل.

وستتناول المباحثات القضايا الثنائية وسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية.