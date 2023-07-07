العريان يكشف عن شكل جديد لبطولة العالم للخماسي الحديث بعد أولمبياد باريس

قال المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بأن مصر تستضيف بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بمشاركة 35 دولة يمثلها أكثر من 350 فردا منهم 210 لاعبين ولاعبة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي المكون من 17 فردًا.

وقال العريان إن جميع لجان الاتحاد المصري للخماسي الحديث تعمل على قدم وساق من أجل تنظيم بطولة على أعلى مستوى وابهار العالم كالمعتاد .

وأشار إلى أن لدينا كوادر تنظيمية اكتسبت خبرة عالمية خلال الأعوام الماضية تضمن لنا التنظيم الرائع .

وأكد أن مصر أصبحت قبلة للبطولات العالمية، منذ عدة أعوام ،وتنظم مصر سنويًا بطولة عالم سواء كبار أو ناشئين أو شباب ، مما يعكس ثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري الذي دائمًا يكون في أفضل صورة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للخماسي أن تنظيم أي بطولة يكون به العديد من التحديات ، ولكن هذه البطولة لها طبيعة خاصة ومختلفة.

وكشف عن أنه لأول مرة سيتم تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث في بطولة عالم ، وهو الشكل الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.



وأضاف العريان الشكل الجديد للعبة يستلزم إعدادات خاصة ، فعلى سبيل المثال كورس الموانع الذي يتم إحضاره من قبل الاتحاد الدولي، يحتاج إلى عدد كبير من المراتب التي تستخدم في رياضة الجمباز والتي لا يملك مثلها الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، ومن أجل تجهيزه تواصلنا مع العديد من الاتحادات والأندية من أجل توفير هذا العدد الكبير من المراتب الذي يتجاوز ال 20 مرتبة ، والجميع رحب بمساعدتنا واتوجه لهم بالشكر لاتحاد الجمباز برئاسة كابتن إيهاب أمين ، اتحاد الجودو برئاسة الأستاذ مرزوق علي، نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وعضوية ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة باتحاد الخماسي، ونادي الصيد برئاسة عبد الله غراب ونادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن ونادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح.

كما توجه شريف العريان بالشكر لكل من يساهم في نجاح هذه البطولة بتقديم الدعم للاتحاد المصري من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر ، وخاصة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب, وجهاز الرياضة العسكري برئاسة اللواء حسام خضر، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف ومحافظ الغربية دكتور طارق رحمي بالإضافة إلى هيئة استاد القاهرة الدولي برئاسة وليد عبد الوهاب التي تستضيف تدريبات الخماسي الحديث.

وأضاف العريان: وبالطبع اتوجه بخالص شكري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة دكتور إسماعيل عبد الغفار لمساهمتهم الدائمة في انجاح بطولات الخماسي الحديث التي يتم تنظيمها على ملاعب الأكاديمية حيث تقوم إدارة الأكاديمية بتذليل جميع العقبات من أجل اخراج البطولة في أفضل صورة.

وعن استعدادات المنتخب الوطني للبطولة قال العريان: ”قمنا بإجراء العديد من الاختبارات خلال الأشهر الماضية من أجل اختيار عناصر المنتخب .

وكشف عن ان المنتخب الوطني للبطولة يستعد بمعسكر مغلق ، حيث يتدرب اللاعبون على ملاعب استاد القاهرة الدولي الذي أنشأنا فيه كورس الموانع ليستطيع لاعبو المنتخب التدريب عليه قبل البطولة.

وعن فرص مصر في البطولة قال رئيس الاتحاد المصري: ”من المستحيل التنبؤ بأي نتائج في هذه البطولة، حيث يتم لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث الذي يضم مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية، جميع الدول تخوض هذه البطولة كتجربة ولا أحد يعلم نتائجها بعد، سنستطيع تقييم الوضع وتقييم مستوى لاعبينا بعد انتهاء البطولة وهذا ينطبق على جميع الدول المشاركة“.

واختتم العريان تصريحاته قائلًا: ”رغم الصعوبات والتحديات نهدف إلى تنظيم بطولة على أعلى مستوى تليق بسمعة مصر التنظيمية“.