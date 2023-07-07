نهائي أمم أفريقيا للشباب.. ميكالي يرفع درجة الاستعدادات لمواجهة المغرب غدا

قرر البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، رفع درجة الاستعدادات القصوي في مران الفراعنة اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره المغربي غدا في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

جاء ذلك بعد أن أعطى المدرب البرازيلي راحة من التدريبات الشقة للاعبين يوم الأربعاء الماضي تجنبا للإجهاد والإصابات بعد خوض مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

أكد ميكالي أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر”.