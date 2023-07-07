محافظ بني سويف: منظومة متكاملة لمتابعة أداء عناصر الجهاز الإداري للوقوف على مستوى الخدمات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وجاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالإدارة البيطرية بناصر، للوقوف على انتظام سير العمل بالإدارة، والوقوف على مستوى الخدمات بها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "، وأعضاء لجان المتابعة (شريف عبد الرحمن، محمد ربيع، محمد رمضان).

وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والمعوقات التي تحد من انجاز بعض المهام وتقديم الخدمات والتي تضمنت حاجة الإدارة إلى عدد من الأطباء البيطريين ومعاونيهم وعمال الخدمات المعاونة، بجانب توفير مقر بديل للوحدة البيطرية لقرية كوم أبو خلاد لتوفير الخدمات البيطرية بالقرية.

من جهته، كلف المحافظ وكيل وزارة الطب البيطري بتوفير العدد المطلوب من الأطباء ومعاونيهم وعمال الخدمات المعاونة بالإدارة وفق المتاح من إمكانيات، بجانب التنسيق مع الوحدة المحلية بناصر ومديرية الزراعة لتقديم دراسة مدى توفير قطعة أرض لإنشاء وحدة للطب البيطري بقرية كوم أبو خلاد.