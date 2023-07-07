إبراهيم عادل: وصفي بخليفة محمد صلاح حافز على التألق.. وسنقاتل من أجل اكتمال الفرحة

أعرب إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته بوصفه خليفة الدولى الشهير محمد صلاح، قائلا: صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خليفته لأننا نتعلم منه الكثير وهو لاعب أسطورى، وأنا وزملائي فى المنتخب الأولمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم.

وتابع إبراهيم عادل فى مؤتمر الكاف قبل المباراة النهائية التى تجمع مصر والمغرب غدا على اللقب الأفريقي: نركز جيدا فى الحلم، لقد أحرزنا أول هدف وهو التأهل للأولمبياد وهدفنا الحالى العودة بالكأس، كل التقدير والتحية لمن يساعدنا ويحفزنا من قبل أن يبدأ الحلم، نحترم المغرب ولكن لدينا رغبة كبيرة فى إحراز كأس البطولة وثقتي بلا حدود فى زملائي.

وتابع: كما أننا نمتلك جهازا فنيا متكاملا ومتجانسا يقوده باحترافية الكابتن محمد بركات المشرف العام، وكل التقدير لمسار ميكالى المدرب العالمى وكل أفراد الجهاز الفني الإدارى والإعلامى والطبي، وأود أن أخص الجهاز الطبي بالتحية لما بذله من مجهود مضاعف فى بطولة مضغوطة ويا رب فرحتنا تكتمل ونعود بالكأس.