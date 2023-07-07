حدرج: مصر ما زالت أرض الفرص ولم تفرق بين اللبناني والمصري

قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن المغتربين اللبنانيين يمثلون رئة اقتصادية مهمة للبنان وفي تحويلات النقد الأجنبي وعليه يجب أن يمثلون بالمجلس النيابي لنستفيد من خبراتهم ونجاحاتهم في بلاد الاغتراب التي يمكن أن تحقق المعادلة والطريق لعودة لبنان الحقيقي فهم نقاط قوة لبنان في الفترة المقبلة.

وأكد حدرج، أن من مواقع تجربته الشخصية للإقامة والاستثمار في مصر لمدة 40 عاما، ما زالت مصر أرض الفرص ويكفي أنها لم تفرق بين اللبناني والمصري، كما أن نجاحات الاستثمار اللبناني بها في العديد من المجالات شاهد وخير دليل.

ولفت إلى أن الكيمياء المصرية اللبنانية وهذا التوافق الإنساني يجعل من البلدين نموذج يحتذى به في قوة التآخي والتلاحم بين الأشقاء بالإضافة إلى كونها بلد اقتصادها ينمو في عز الأزمات حيث حققت ثاني أعلى معدل نمو بعد الصين خلال جائحة كورونا كما تعد أكبر سوق في المنطقة العربية قوامه 105 ملايين نسمة.

جانب من تكريم أبرز الشخصيات العربية

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات تكريم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، لكل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية وذلك ضمن أبرز 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار.

وجاء تكريم «فوزي» و«حدرج» ببيروت ضمن فعاليات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث" الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" برئاسة الرئيس التنفيذي رؤوف أبو زكي وبالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى، بحضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ونحو 30 بلدًا اخري.

تكريم حدرج

وأكد حدرج أن نجاح اللبنانيين في مصر جعل لبنان من بين أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن منظمات الأعمال لها دور مهم للتعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار حدرج إلى الدور المهم والفعال للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدعم الاستثمار اللبناني من خلال العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين مصر ولبنان جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية المتمثلة في سفارتي البلدين ببيروت والقاهرة من خلال ما يقومون به من تسهيلات تسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

وأكد حدرج أن الجمعية المصرية اللبنانية بما تملكه من خبرات ممتدة لأكثر من 30 عاما وبما تحظى به من علاقات قوية مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها مستعدة لتصبح بيت الخبرة والاستشاري لتقديم كل الدعم والعون والأخذ بيد كل مستثمر جاد باحث عن فرصة استثمارية في أي مجال.