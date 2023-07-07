عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيس بوك وماسنجر وإنستجرام في عدد من دول العالم

عبر آلاف المستخدمين حول العالم عن تعرضهم لمشاكل في تطبيقات ميتا المختلفة بما في ذلك فيس بوك وماسنجر وإنستجرام، وكان من ضمن الشكاوى أنه "لا يتم إرسال الصور" في خدمة الرسائل، وذلك بحسب موقع DownDetector المتخصص في تتبع انقطاعات خدمات الإنترنت.

وأبلغ مئات من المستخدمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مشكلات عند إرسال رسائل عبر تطبيق Facebook Messenger، وأن المنصة المملوكة لشركة Meta من تتعرض لمشكلات منذ هذا الصباح، حيث اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على توصيل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.

وتُظهر التقارير عبر DownDetector أيضًا أن منصات Meta الأخرى، Facebook و Instagram، واجهت مشكلات مماثلة، وتم تقديم أكثر من 230 تقريرًا على Downdetector، قبل أن يسقط بعد فترة وجيزة.