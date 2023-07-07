ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفيوم تحصد مركزا متقدما على مستوى الجمهورية في مسابقة الشتاء للتربية الموسيقية

الدكتورة أماني قرني
الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الموسيقية) مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى مسابقة الشتاء (رياض الأطفال - المرحلة الإبتدائية - المرحلة الإعدادية - الآت النفخ)، في التربية الموسيقية للعام الدراسي 2023/2022م، وتم منح مديرية التربية والتعليم بالفيوم شهادة تقدير مقدمة من مكتب مستشار التربية الموسيقية بالوزارة.

وفي ذلك، قدمت دكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة القلبية الخالصة لفريق العمل بالتربية الموسيقية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تتقدم دكتورة أمانى أماني قرنى وكيل الوزارة بعظيم الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومستشار التربية الموسيقية وفريق العمل من القائمين على تنفيذ المسابقة بديوان عام الوزارة.

تعليم الفيوم مسابقة الشتاء للتربية الموسيقية الفيوم