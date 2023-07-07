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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار تصفيات دوري الأندية الصغيرة والساحات الرياضية ببئر العبد

إستمرار تصفيات دورى
إستمرار تصفيات دورى الأندية الصغيرة والساحات الرياضية ببئر ا
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واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تصفيات دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية فى كرة القدم الخماسي بإدارة رمانة التابعة لمدينة بئر العبد  تحت شعار "دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، للمرحلة السنية من ١٣ حتى ١٧ سنة، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ويأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة وأسفرت المباريات  عن فوز مركز شباب سالم الهرش علي مركز شباب أحمد منسي وفاز مركز شباب الشهداء على مركز شباب نجيله.

وأشار حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة إلى أن هدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب، يشارك في الدوري الأندية الصغيرة المحلية والفرق التي تم تشكيلها من قبل الشباب المهتمين بالرياضة. ويتم تنظيم المباريات في الساحات الشعبية والملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في الحي.

وقال حسن عبدالوهاب، بأن التصفيات الأولية للدورى تنفذ على 5 إدارة فرعية داخل المحافظة للاستفادة من أكبر عدد مشاركين بالمحافظة وتم توزيعهم على على مجموعات فى الأدوار التمهيدية ويتم المنافسة بنظام الدورى من دور واحد لمدة ٦ أشهر لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية، يتم توفير الأدوات الرياضية اللازمة للفرق المشاركة، ويتم توفير الحكام. كما يتم توفير الدعم اللوجستي اللازم لتنظيم المباريات وإدارتها.

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة المركزية للتنمية دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وزارة الشباب