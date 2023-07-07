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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مبادرة أنت الأغلى" تقدم الدعم لأطفال شمال سيناء بالمدراس

مبادرة أنت الأغلى
مبادرة أنت الأغلى لتقديم الدعم لأطفال شمال سيناء بالمدراس
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واصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، تنفيذ مبادرة  أندية النشء لتلاميذ المدارس تحت شعار «انت الأغلى» داخل مدرسة الشهيد أحمد شحاتة التجربية اللغات بمدينة العريش، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للتنشئة المدرسية»، بالتعاون مع التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبناء وتنمية النشء بصورة مستمرة.

ويشارك طلاب المدارس في مختلف الأنشطة لتوسيع قاعدة المستفيدين وصقل المواهب للعمل على تكوين شخصية الطالب بصورة متوازنة في مختلف الجوانب ( الرياضية ــ الاجتماعية ــ الثقافية ــ الكشفية ــ الفنية ــ التطوعية )، طبقا ً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقا ً لرؤية مصر 2030

وتضمنت فعاليات المبادرة برامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية، وعددا من ورش العمل، وذلك في إطار اهتمام وزارة بالنشء والشباب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء التربية والتعليم الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة