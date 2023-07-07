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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جمال علام يشهد تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادًا لمواجهة المغرب

جمال علام
جمال علام
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شهد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب الأولمبي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء المغرب غدا السبت فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وكان برفقته الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام اليوم إلى الرباط قادما من القاهرة بدعوة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وأدى المنتخب الأولمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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IMG_8657
المنتخب الأوليمبي المصري جمال علام تدريب