تريليون و50 مليار جنيه.. وزارة المالية تحقق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر

حققت مصلحة الضرائب، أعلى ايرادات ضريبية تشهدها مصر للعام المالي المنقضي، فى ضوء خطة العمل التى يشرف عليها وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وعلمت البوابة نيوز، من مصادر مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية حققت حصيلة ضريبية بواقع تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو الماضي 2022/2023، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل.

فيما حققت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية ما يقارب من 51 مليار حنيها بحسب الشحات الغتوري رئيس المصلحة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز".

وأشارت المصادر، إلى أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية التي تم العمل عليها بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية، حيث نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبى واستيفاء مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مؤكدين أن هذا إنجاز كبير لجميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، تحت توجيهات وزير المالية.

ويعمل الدكتور محمد معيط وزير المالية علي رفع كفاءة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي، وكل هذه العوامل أدت إلي زيادة إجمالي الإيرادات، بدون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة؛ لأن نمو النشاط الاقتصادي، يعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الحصيلة الضريبية.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة 2023/2024، الذي تم العمل بها في 1 يوليو من الشهر الجاري، الصادر عن وزارة المالية، تستهدف الحكومة أن ترتفع حصيلة الضرائب إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.