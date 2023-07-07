بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد بعطلة نهاية الأسبوع

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار توافد مئات الرحلات الداخلية من المحافظات الأخرى على بورسعيد التي تشتهر بأن بها "أرخص شاطئ في مصر".

ويقضى المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية، فضلا عن السباحة في مياه البحر.

ويعتبر الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 10 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وترابيزة وشمسية مقابل 80 جنيها فقط، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية.

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