الكرملين: روسيا لم تغلق الباب أمام المباحثات بشأن أوكرانيا

الجمعة 07/يوليو/2023 - 03:05 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تغلق الباب أبدا أمام المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا ترى آفاقا لهذه المفاوضات حاليا.

وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: “لقد قلنا على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات، إن الجانب الروسي لم يغلق أبدًا الباب أمام عملية التفاوض، ولكن لا نرى حتى الآن أي آفاق لعملية التفاوض هذه”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، للأسف، لا تتوفر الوسائل السياسية والدبلوماسية اللازمة لمثل هذه المفاوضات بسبب رفض نظام كييف لمثل هذا الاحتمال، وكذلك بسبب الإحجام الواضح عن مثل هذه العملية من الخارج وخاصة واشنطن، التي لها بالطبع تأثير وإدارة مباشرة على نظام كييف”.

ولم يستبعد بيسكوف إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والتركي في المستقبل المنظور.