ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: روسيا لم تغلق الباب أمام المباحثات بشأن أوكرانيا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تغلق الباب أبدا أمام المفاوضات بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا ترى آفاقا لهذه المفاوضات حاليا. 

وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: “لقد قلنا على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات، إن الجانب الروسي لم يغلق أبدًا الباب أمام عملية التفاوض، ولكن لا نرى حتى الآن أي آفاق لعملية التفاوض هذه”.
وأضاف: “في الوقت الحالي، للأسف، لا تتوفر الوسائل السياسية والدبلوماسية اللازمة لمثل هذه المفاوضات بسبب رفض نظام كييف لمثل هذا الاحتمال، وكذلك بسبب الإحجام الواضح عن مثل هذه العملية من الخارج وخاصة واشنطن، التي لها بالطبع تأثير وإدارة مباشرة على نظام كييف”.
ولم يستبعد بيسكوف إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والتركي في المستقبل المنظور.

الكرملين أوكرانيا