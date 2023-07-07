بسبب امتحان اللغة الانجليزية.. فتاة تتخلص من حياتها بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

انهت طالبة بالمرحلة الثانوية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية حياتها بتناول حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال " الحبة القاتلة " وذلك لتعثرها في حل اسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وخوفها من الرسوب وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول طالبة بالمرحلة الثانوية بحالة اعياء شديد وتوفيت فور وصولها "ادعاء تناول مادة سامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الى المستشفى وبالفحص تبين مصرع "شروق مصطفى عبد التواب الجندي"، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسه دميرة الثانويه المشتركه ومقيمة قرية الروضة مركز طلخا.

بسؤال اهليتها أكدوا قيام نجلتهم بالتخلص من حياتها وذلك عقب عودتها من أداء امتحان اللغة الانجليزية وتعثرها في الإجابة ولخوفها من الرسوب تخلصت من حياتها بإستخدام حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ،أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الافتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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