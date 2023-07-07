الكرملين: لا معلومات لدينا عن وجود بريجوجين في روسيا

الجمعة 07/يوليو/2023 - 03:02 م

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجيني بريجوجين موجودا في روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان بريجوجين موجودا فى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان بريجوجين موجود في روسيا بإتفاق مع الكرملين وبيلاروس:"لا يمكنني قول أي شيء هنا، لا توجد أي معلومات بهذا الخصوص وليس عندي ما أضيفه لما قلته في السابق"، مشيرا إلى أن الكرملين لا يتابع تحركات بريجوجين.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن أمس الخميس أن يفجيني بريجوجين غير موجود حاليًا في بلاده وأنه موجود في سان بطرسبورج، مؤكدا أن لا توجد معسكرات لعناصر "فاجنر" في بيلاروس.