ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: لا معلومات لدينا عن وجود بريجوجين في روسيا

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجيني بريجوجين موجودا في روسيا. 

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان بريجوجين  موجودا فى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال عما إذا كان بريجوجين موجود في روسيا بإتفاق مع الكرملين وبيلاروس:"لا يمكنني قول أي شيء هنا، لا توجد أي معلومات بهذا الخصوص وليس عندي ما أضيفه لما قلته في السابق"، مشيرا إلى أن الكرملين لا يتابع تحركات بريجوجين. 
وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن أمس الخميس أن يفجيني بريجوجين غير موجود حاليًا في بلاده وأنه موجود في سان بطرسبورج، مؤكدا أن لا توجد معسكرات لعناصر "فاجنر" في بيلاروس.

فاجنر بريجوجين روسيا الكرملين