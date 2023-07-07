الأمن العراقي يصفي 5 إرهابيين في كركوك

قتلت قوات الأمن العراقية اليوم خمسة إرهابيين في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، أن قواته نصبت كمائن واشتبكت مع مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الدبس ناحية التون كوبري، مفيدًا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابي.

وأفاد البيان بأن الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، قد أمر وأشرف على تنفيذ عمليات استباقية خاطفة في قضاء الدبس ناحية التون كوبري في محافظة كركوك، من أجل استهداف الإرهابيين فيها.

وأسفرت العمليات الهجومية الاستباقية عن مقتل 5 عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

ومنتصف شهر مايو الماضي، أعلنت السلطات العراقية مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.