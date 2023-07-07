وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان تسليم 2 طن من صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تسليم دفعة جديدة تضم ٢ طن من مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤.

وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحى والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع، ويسهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.