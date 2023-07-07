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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد ومحمد صلاح فى وصلة غناء ورقص.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد
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نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو له مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى.

https://www.instagram.com/p/CuZKilMMY1m/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق سعد على الفيديو "ايه صلاح الحلو ده"، وظهر من خلال الفيديو فى حالة رقص وغناء على أنغام أغنية ايه اليوم الحلو ده، وظهر معهم احمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني أيضًا.

يذكر أن اللاعب محمد صلاح يتواجد فى اليونان حاليًا لقضاء أجازة نهاية الموسم الرياضى بالدورى الانجليزي، بزيارة مجموعة من دول العالم كعادته من كل عام.

احمد سعد محمد صلاح ليفربول منتخب مصر أحمد حسن كوكا