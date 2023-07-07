إيلون ماسك يتوعد مارك زوكربيرج بعد إطلاق Threads: "أراك فى القفص"

في أول رد من إيلون ماسك على إطلاق تطبيق Threads المشابه لتويتر، كتب "ماسك" على حسابه الرسمى على موقع تويتر، مهاجمًا مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا: "لقد أنفقت 44 مليار دولار لهذا التطبيق -قاصدًا تويتر- والآن قرر Lizard boy "فتى يشبه السحلية" فقط الضغط على النسخ واللصق".

وأضاف "ماسك"، متوعدًا "زوكربيرج": "أنه شخصى، أراك في القفص، زوك".

وكان ماسك وزوكربيرج قد اتفقا على نزال في القفص لمباراة من نوعية MMA هي الرياضة القتالية الأسرع نموًا في العالم حيث يمارسها العديد من المشاهير من أجل اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، وقبل هذه المباراة فاجأ زوكربيرج منافسه "ماسك" والعالم بإطلاق "ثريدز" والذى حقق عند إطلاقه أمس الخميس نحو 30 مليون اشتراك. وأطلقت شركة "ميتا" تطبيق "ثريدز" لمنافسة تويتر، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، فرض قيود مؤقتة على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها على المنصة يوميا. وروّج زوكربيرج للتطبيق باعتباره منافسا "صديقاً" لموقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك في أكتوبر.

وتطبيق ثريدز سيكون تابعًا لإنستجرام، وسيتيح للمستخدمين متابعة الحسابات التي يتابعونها على المنصة والاحتفاظ بنفس اسم المستخدم، وقال مارك زوكربيرج، إن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا في تطبيق ثريدز الجديد في أول 7 ساعات من إطلاق الشركة له، قبل أن يرتفع إلى ما يقرب من 30 مليون اشتراك بنهاية اليوم.