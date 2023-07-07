حبس سائق لودر وصديقه لمحاولتهما سرقة محجر بالقطامية

أمرت النيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق لودر وصديقه لمحاولتهما سرقة محجر بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لإستخدامه فى السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.