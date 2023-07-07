مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينهي زيارته إلى لبنان

الجمعة 07/يوليو/2023 - 02:07 م

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن مستشار وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارتن سامبسون قام بزيارة إلى لبنان استمرت يومين من 5 إلى 6 يوليو الجاري.

وذكرت السفارة البريطانية في بيروت وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن سامبسون الذي رافقه القائمة بالأعمال كاميلا نيكليس والملحق العسكري لي سوندرز، التقى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

من جانبه، قال سامبسون " إن المملكة المتحدة ستبقى صديقة وحليفة للبنان، كنت فخورًا بالمشاركة في رفع علم المملكة المتحدة في الحفل الذي أقيم في الناقورة كدولة مساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل".

وأضاف مستشار وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن مهمة اليونيفيل وعملياتها في جنوب لبنان مهمان لاستقرار وأمن لبنان والمنطقة"، مؤكدا دعمه وإعجابه بشجاعة ومرونة الشعب اللبناني وجيشه.

وأكدت القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بيروت كاميلا نيكليس أن مساهمة المملكة المتحدة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تعدّ محطة مهمة في استقرار لبنان وأمنه.

وقالت "نحن ندعم بشكل كامل عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم ١٧٠١".

وأضافت القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بيروت "أن زيارة المارشال سامبسون إلى لبنان ونقاشاته الصريحة مع قائد الجيش اللبناني، هي رمز لاستمرار التعاون القوي والشراكة بين القوات المسلحة البريطانية والجيش اللبناني".