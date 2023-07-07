التشيك تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وذخيرة وتدريب طيارين

الجمعة 07/يوليو/2023 - 02:00 م

علن رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا، اليوم الجمعة، أن بلاده سوف تزود أوكرانيا قريبًا بطائرات هليكوبتر وذخيرة، بالإضافة إلى المشاركة في تدريب الطيارين، بما في ذلك على طائرات F-16.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيالا قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في براغ اليوم:" جمهورية التشيك تتبرع ب طائرات هليكوبتر ل أوكرانيا، وستنقل في الأشهر المقبلة 100000 طلقة من ال ذخيرة ذات العيار الكبير".

كما أفاد أن جمهورية التشيك ستشارك في تدريب الطيارين، بما في ذلك على الطائرات المقاتلة من طراز F- 16، وستوفر أيضًا أجهزة محاكاة حتى يتمكن الطيارون من التدرب في أوكرانيا.

وذكر فيالا أن جمهورية التشيك هي واحدة من أكثر مساعدي أوكرانيا نشاطا في جميع المجالات (المالية والاقتصادية والإنسانية)، وواحدة من أكبر موردي المعدات العسكرية والذخيرة، وفيما يقرب من 500 يوم، قامت جمهورية التشيك بنقل 676 قطعة من المعدات الثقيلة وأكثر من 4 ملايين قطعة من الذخيرة.

وأضاف أن براغ تعمل أيضًا مع شركاء آخرين في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح المعدات الثقيلة في المؤسسات الصناعية العسكرية التشيكية، مستشهدا بإصلاح دبابات T-72 مع هولندا كمثال.