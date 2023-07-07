حكومة ميانمار تتهم قوات الدفاع الشعبي بقتل 15 مدنيا في هجوم بوسط البلاد

الجمعة 07/يوليو/2023 - 01:53 م

اتهمت حكومة ميانمار قوات الدفاع الشعبي، بقتل 15 مدنيا في هجوم بقذائف الهاون استهدف منطقة بوسط البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - نقلا عن وسائل إعلام محلية - أن قوات الدفاع الشعبي هاجمت قرية "نجوي توين" بقذائف الهاون، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة سبعة آخرين بينهم ثلاثة رهبان.

من جانبه أفاد عضو ب قوات الدفاع الشعبي طلب عدم الكشف عن اسمه بأنه تم استهدف القرية لأن إحدى الميليشيات الموالية للجيش كانت تعمل من داخلها وكانت تستهدف القرويين المؤيدين للديمقراطية.

وأضاف أن جميع القتلى من أعضاء الميليشيا الموالية للجيش، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الشعبي قامت بإجلاء الأطفال والمسنين من القرية أثناء القتال، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.