بعد يوم من إطلاقه.. أول عطل يضرب بعض حسابات تطبيق "ثريدز"

الجمعة 07/يوليو/2023 - 01:47 م

أبلغ مستخدمو تطبيق ثريدز Threads، تطبيق ميتا الجديد، عن وجود عطل بالتطبيق، وذلك بعد يوم واحد من إطلاقه، حيث ضرب التطبيق عطل فني بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه ووصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 30 مليون مشترك.

وضرب العطل خاصية نشر الصور وتصفح الصفحة الرئيسية لبعض المستخدمين في التطبيق الجديد.

وكانت شركة ميتا المالكة لفيسبوك أطلقت رسميا، أمس الخميس، تطبيق ثريدز الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

ويعد ثريدز أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل بلو سكاي وماستودون.

وبات ثريدز متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس، وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز.