حملات مكثفة لإزالة التعديات والبناء المخالف في قنا

تمكنت حملة مكبرة للأجهزة التنفيذية بمركز دشنا، بمحافظة قنا، من تنفيذ عدد من إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في نطاق قرى الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بالإضافة إلى حملة نظافة بالقرى والمدينة، للحفاظ على المظهر الجمالي والعام.

حيث تمكنت الوحدة المحلية، من عمل حملة نظافة لرفع كفاءة مثلث طريق الجحاريد بأبومناع غرب، بمشاركة المواطنين بقلابات ومعدات القرية، إضافة إلى حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة.

كما تم تنفيذ عدد من الازالات الفورية على أراض أملاك دولة، بناء بالطوب الابيض، بلوك واسمنت على مساحة 1000 م وأعمدة وتسديد، وسور بالطوب الابيض، وحفر قواعد وتشوين، وتم تحرير محضر للمتعديين، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، وفقاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا.

وأوضح جيلاني، أن تلك الحملات المكثفة تأتي في إطار توجيهات الدولة للتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق القرى والنجوع، وضبطحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.