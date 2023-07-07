بانخفاض أكثر من 4 ٪ عن متوسطها..بنك "أوف أمريكا" يخفض توقعاته لأسعار الذهب 

خفض بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار الذهب خلال تحديث توقعات الأسعار الخاصة بهم، ويرى البنك الأمريكي أن متوسط الأسعار في 2023 يبلغ حوالي 1923 دولار للأونصة، بانخفاض أكثر من 4 ٪ عن متوسطها السابق البالغ 2009 دولار للأونصة.



وأوضح البنك أن السبب في هذا التخفيض يرجع إلى التوقعات برفع الفائدة مرتين اضافيتين خلال النصف الثاني من العام، وأن ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار الأمريكي يبقيان المستثمرين بعيدًا عن السوق، حيث انخفض الاهتمام بالمضاربة في العقود الآجلة للذهب والمنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الأسابيع الأخيرة.



كما أشار البنك أنه من غير المرجح أن يتعافى الذهب حتى يصل البنك الفيدرالي إلى نهاية دورة التشديد النقدي ورفع الفائدة، وأن أسعار الذهب الحالية تجد دعم كبير من عمليات شراء البنوك المركزية للذهب وزيادة احتياطاتها.



وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن شهر يونيو الماضي شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليار دولار بما يساوي 56 طن من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالمياً، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طن من الذهب.



أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليار دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو، وقد حدثت غالبية التدفقات الخارجة عندما انخفض سعر الذهب خلال النصف الثاني من الشهر وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية.



تسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب لشهر يونيو في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنًا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي.



من جانب آخر هدأت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها 152 مليار دولار أمريكي في اليوم بانخفاض 13٪ عن شهر مايو.

وقد يكون ضعف سعر الذهب خلال الشهر قد أثر على حماس المستثمرين لتداول الذهب. بينما ظل سوق OTC (التداول الغير فعلي) مستقرًا نسبيًا مع انخفاض معتدل بنسبة 1٪ على أساس شهري.



وانخفضت أحجام تداول الذهب في البورصات بنسبة 29٪، كما انخفض متوسط الأحجام اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب بنسبة 21٪ على أساس شهري. حيث بلغ إجمالي صفقات الشراء الصافية لعقود الذهب الآجلة في كومكس (بورصة السلع) 478 طناً في 27 يونيو، أي أقل بنسبة 11٪ من نهاية مايو.