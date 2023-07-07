6 قتلى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات بروسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الطوارئ الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في مصنع "بروم سينتيز" الواقع في مقاطعة سامارا الروسية جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى سقوط 6 أشخاص وجرح اثنين آخرين، دون ذكر سبب الانفجار، والمصنع ينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد قال اليوم الجمعة، إن روسيا ستتابع "عن كثب" المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، مستبعدا إمكانية عقد لقاء بين أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً "على المدى المنظور لا نستبعد عقد مثل هذه الاتصالات".

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي إسطنبول، اليوم الجمعة، لعقد محادثات مع أردوغان، يتوقّع أن تركز على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل.